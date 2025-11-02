NTV.COM.TR

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik derbinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 22 puan toplayan Fenerbahçe ligin 3. sırasında yer alırken, Beşiktaş 17 puanla 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un berabere kaldığı haftada kazanmak ve ligin 2.sırasına yükselmek istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında heyecan dolu bir derbi mücadelesi yaşanacak. Domenico Tedesco'nun takıma katılmasıyla birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe, kritik İstanbul derbisi olan Beşiktaş maçını kazanmak ve zirve yolunda önemli bir 3 puan almak istiyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde eksik isim bulunmazken, Beşiktaş da Fenerbahçe derbisinde tam kadro sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde derbinin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam derbi maçta Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak. Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa Silva, Toure, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri

FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın bu akşamki derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA TAM KADRO

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.

Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, derbide siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, şans verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Cengiz Ünder, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta 3 gol kaydetti.

