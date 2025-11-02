Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik derbinin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında heyecan dolu bir derbi mücadelesi yaşanacak. Domenico Tedesco'nun takıma katılmasıyla birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe, kritik İstanbul derbisi olan Beşiktaş maçını kazanmak ve zirve yolunda önemli bir 3 puan almak istiyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde eksik isim bulunmazken, Beşiktaş da Fenerbahçe derbisinde tam kadro sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde derbinin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?