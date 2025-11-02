Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik derbinin muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 22 puan toplayan Fenerbahçe ligin 3. sırasında yer alırken, Beşiktaş 17 puanla 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un berabere kaldığı haftada kazanmak ve ligin 2.sırasına yükselmek istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
