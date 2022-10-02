Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde zirve mücadelesi için büyük önem arz eden maç öncesi iki takımın istatistikleri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?