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Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 14 maçta 32 puan toplayan Fenerbahçe, ligde zor günler geçiren Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılmak ve şampiyonluk için önemli virajlardan birini dönmek istiyor. Beşiktaş ise Fenerbahçe galibiyetiyle yeniden moral bulmanın peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası - 1

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunurken, Beşiktaş ise 22 puanla beşinci sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası - 2

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık derbi maçta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası - 3

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek.

Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası - 4

BEŞİKTAŞ'TA PAULİSTA YOK

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası - 5

MOURİNHO 6'DA 6 YAPMAK İSTİYOR

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puan toplayarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Samsunspor deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından üst üste Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, zirve takibini sürdürdü.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası - 6

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ İYİ

Bu sezon çıktığı 13 lig maçının 7'sini rakip sahada oynayan sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken hanesine 17 puan yazdırdı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde 14 hafta sonunda deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekti.

Deplasman karşılaşmalarında rakip fileleri 22 kez sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol görürken maç başına 3,14 gol ortalamasına ulaştı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası - 7

BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a rakip sahada 4 maçtır mağlup olmuyor.

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

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