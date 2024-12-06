Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ İYİ

Bu sezon çıktığı 13 lig maçının 7'sini rakip sahada oynayan sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken hanesine 17 puan yazdırdı.



Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde 14 hafta sonunda deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekti.



Deplasman karşılaşmalarında rakip fileleri 22 kez sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol görürken maç başına 3,14 gol ortalamasına ulaştı.