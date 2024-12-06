Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi haftası
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 14 maçta 32 puan toplayan Fenerbahçe, ligde zor günler geçiren Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılmak ve şampiyonluk için önemli virajlardan birini dönmek istiyor. Beşiktaş ise Fenerbahçe galibiyetiyle yeniden moral bulmanın peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunurken, Beşiktaş ise 22 puanla beşinci sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?