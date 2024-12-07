Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 3 puan siyah beyazlıların
Trendyol Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Beşiktaş, zirve takibindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleyi Immobile'nin golüyle 1-0 kazandı. Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 90+5'te Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Türk futbolunun klasik derbisinde 360'ncı randevu Dolmabahçe'de oynandı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında karşı karşıya geldi.
Kritik mücadelede Mehmet Türkmen düdük çaldı.
32 yaşındaki hakem kariyerindeki ilk derbiyi yönettti.
Derbide galip gelen Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maç sonra kazandı.
Derbiyi 1-0 kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş puanını 25 yaptı ve 4. sıraya yerleşti.
2. sıradaki Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı.