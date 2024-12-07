Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 3 puan siyah beyazlıların

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

6' Edin Dzeko, Saint-Maximin'in pası sonrası karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi bulamadı.

10' Dzeko, bu kez Mert'ten sıyrılıp vuruşunu yaptı, Beşiktaş'ta Emirhan son anda çizgi üstünde topa müdahale ederek mutlak golü engelledi.

29' Rafa Silva vurdu, Dominik Livakovic gole izin vermedi. Immobile'nin şutunda ise top dışarı gitti.

32' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.

34' Tadic'in frikikten çektiği şut direkten dışarıya gitti.

45+2 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

67' Fenerbahçe'de En Nesyri ve Szymanski oyuna dahil oldu. Maximin ve Dzeko kenara geldi.

70' Beşiktaş'ta Bakhtiyor, Alex Oxlade Chamberlain oyuna girerken, Tayyip Talha Sanuç ile Salih oyundan alındı.

73' Immobile'nin golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

78' Beşiktaş'ta Semih, Ndour oyuna alındı, Immobile, Rashica kenara geldi.

82' Fenerbahçe'de Kostic, Mert ve Fred'in yerine Cenk, Osayi ve İrfan Can oyunda.

88' Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

90+4 Fenerbahçe'nin topu direkten döndü.

90+5 Beşiktaş'ta Gedson kırmızı kartla oyundan atıldı

90+7 Mücadele sona erdi.