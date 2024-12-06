Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde 360. randevu
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesine sahne olacak. İşte dev rekabette 360. randevu öncesinde her iki takımın da form durumu ve dikkat çeken istatistikleri...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.
Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı takım ise Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.