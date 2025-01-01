Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sözleşmeleri sona erecek futbolcular
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun sona ermesi sonrası bazı futbolcuların sözleşmeleri bitecek. Bu isimler 1 Ocak 2025 itibariyle transfer görüşmesi yapabilir. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sözleşmeleri sona erecek futbolcular...
Fenerbahçe'de 7, Galatasaray ve Beşiktaş'ta 5'er futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Bu isimler kurallar gereği 1 Ocak 2025 itibariyla başka kulüplerle görüşme hakkında sahip.