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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sözleşmeleri sona erecek futbolcular

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun sona ermesi sonrası bazı futbolcuların sözleşmeleri bitecek. Bu isimler 1 Ocak 2025 itibariyle transfer görüşmesi yapabilir. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sözleşmeleri sona erecek futbolcular...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sözleşmeleri sona erecek futbolcular - 1

Fenerbahçe'de 7, Galatasaray ve Beşiktaş'ta 5'er futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Bu isimler kurallar gereği 1 Ocak 2025 itibariyla başka kulüplerle görüşme hakkında sahip.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sözleşmeleri sona erecek futbolcular - 2

FENERBAHÇE

İrfan Can Kahveci, Bright Osayi Samuel, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Ertuğrul Çetin ve Serdar Aziz.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sözleşmeleri sona erecek futbolcular - 3

GALATASARAY

Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Hakim Ziyech ve Dries Mertens.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sözleşmeleri sona erecek futbolcular - 4

BEŞİKTAŞ

Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Mert Günok ve Necip Uysal.

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