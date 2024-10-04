Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları sonrası ülke puanında son durum (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)

UEFA Ülke puanı sıralamasında geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan Türkiye, 3 basamak birden yükselmiş ve tablonun ardından Türkiye, Avrupa kupalarında 5 takımla başlamıştı.



Yeni sezonda Trabzonspor, Avrupa’ya veda ederken Başakşehir Konferans Ligi'nde; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.



Galatasaray, Letonya deplasmanında Rigas Skola ile berabere kaldı. Evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayan Beşiktaş 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beraberliği sonucu ülke puanına 400 eklendi. İşte son durum....