Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları sonrası ülke puanında son durum (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikinci hafta maçları tamamlandı. Galatasaray, Letonya deplasmanında Rigas Skola ile berabere kaldı. Evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayan Beşiktaş mağlup oldu. Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında Twente ile berabere kaldı. Peki bu sonuçlarında ardından ülke puanında son durum nasıl oluştu, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte ülke puanında son durum...
UEFA Ülke puanı sıralamasında geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan Türkiye, 3 basamak birden yükselmiş ve tablonun ardından Türkiye, Avrupa kupalarında 5 takımla başlamıştı.
Yeni sezonda Trabzonspor, Avrupa’ya veda ederken Başakşehir Konferans Ligi'nde; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.
Galatasaray, Letonya deplasmanında Rigas Skola ile berabere kaldı. Evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayan Beşiktaş 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında Twente ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçlarla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beraberliği sonucu ülke puanına 400 eklendi. İşte son durum....