Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off final serisinde 4. maç

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, parkede Beşiktaş karşısında kazanıp avantajı eline almak istiyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?