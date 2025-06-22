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Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off final serisinde 4. maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk heyecanı dorukta! Play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, kozlarını bir kez daha paylaşacak. Serideki bu kritik karşılaşma, hem şampiyonluk yolunda hem de serinin gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Beko, seride 2-1 önde yer alıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off final serisinde 4. maç - 1

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, parkede Beşiktaş karşısında kazanıp avantajı eline almak istiyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off final serisinde 4. maç - 2

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off final serisinde 4. maç - 3

SERİDE DURUM 2-1

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off final serisinde 4. maç - 4

4 GALİBİYETE ULAŞAN ŞAMPİYON OLACAK

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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