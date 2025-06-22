Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off final serisinde 4. maç
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk heyecanı dorukta! Play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, kozlarını bir kez daha paylaşacak. Serideki bu kritik karşılaşma, hem şampiyonluk yolunda hem de serinin gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Beko, seride 2-1 önde yer alıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, parkede Beşiktaş karşısında kazanıp avantajı eline almak istiyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?