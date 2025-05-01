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Beşiktaş Fransız yıldız için atağa kalktı

Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Alexandre Lacazette'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Fransız yıldız için atağa kalktı - 1

Beşiktaş Fransız yıldız Alexandre Lacazette için atağa kalktı.


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Beşiktaş Fransız yıldız için atağa kalktı - 2

Kara Kartal, gözünü teknik direktör Solskjaer'in de onay verdiği Lyon'un santrforu Alexandre Lacazette'e çevirdi.


Beşiktaş Fransız yıldız için atağa kalktı - 3

Siyah beyazlılar, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Tecrübeli golcünün menajerleri ile görüşme yapıldığı iddia edildi.

Beşiktaş Fransız yıldız için atağa kalktı - 4

Yıldız futbolcu, 2017 yılında 53 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu.

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