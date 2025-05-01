Beşiktaş Fransız yıldız için atağa kalktı
Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Alexandre Lacazette'e teklif yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş Fransız yıldız Alexandre Lacazette için atağa kalktı.
Beşiktaş Fransız yıldız Alexandre Lacazette için atağa kalktı.
Kara Kartal, gözünü teknik direktör Solskjaer'in de onay verdiği Lyon'un santrforu Alexandre Lacazette'e çevirdi.
Siyah beyazlılar, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Tecrübeli golcünün menajerleri ile görüşme yapıldığı iddia edildi.
Yıldız futbolcu, 2017 yılında 53 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu.