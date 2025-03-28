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Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Ligde oynanan 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanda yer alırken, Galatasaray namağlup 71 puanla zirvede. Yabancı hakem tartışmaları gölgesindeki derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Galatasaray ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Ligde Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek puan farkını açmak isterken, Beşiktaş ise taraftarı karşısında galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

OYNANAN İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM EKSİK

Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

GALATASARAY'A SON 3 LİG MAÇINDA KAYBETTİ

Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig'de oynadığı son üç maçta mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.

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