Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Ligde oynanan 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanda yer alırken, Galatasaray namağlup 71 puanla zirvede. Yabancı hakem tartışmaları gölgesindeki derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Kritik mücadele öncesinde derbinin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Galatasaray ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Ligde Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek puan farkını açmak isterken, Beşiktaş ise taraftarı karşısında galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?