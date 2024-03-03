Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecan dolu anlar yaşatacak. Süper Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçe ile zirve mücadelesinde olan Galatasaray, bu akşam Beşiktaş karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise ezeli rakibini yenerek taraftarı önünde galibiyet sevincini tatma peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?