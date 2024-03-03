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Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam sahasında Galatasaray ile zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray bu akşam kazandığı taktirde zirvedeki yerini sürdürecek. Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılı ekip olmuştu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecan dolu anlar yaşatacak. Süper Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçe ile zirve mücadelesinde olan Galatasaray, bu akşam Beşiktaş karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise ezeli rakibini yenerek taraftarı önünde galibiyet sevincini tatma peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta) - 2

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta) - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta) - 4

BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bu akşam kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç günü belli olacak.

Öte yandan 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta) - 5

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı takımda, Serge Aurier'in durumu belirsizliğini koruyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen futbolculardan Ziyech, bu akşam Dolmabahçe'de sahaya çıkamayacak. Yeni transfer Serge Aurier'nin durumu ise son yapılacak antrenmanda belli olacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu akşamki karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta) - 6

SON 4 MAÇINDA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta) - 7

GALATASARAY LİGDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 8 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

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