Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 28. hafta)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam sahasında Galatasaray ile zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray bu akşam kazandığı taktirde zirvedeki yerini sürdürecek. Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılı ekip olmuştu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecan dolu anlar yaşatacak. Süper Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçe ile zirve mücadelesinde olan Galatasaray, bu akşam Beşiktaş karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise ezeli rakibini yenerek taraftarı önünde galibiyet sevincini tatma peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?