Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı

''DOĞRUYU YAPTIĞIMIZA EMİNİZ"

Galatasaray-Adana Demirspor VAR kayıtlarının açıklanması hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



''Doğruyu yaptığımıza eminiz. Arka planımız, gizli saklımız yok. UEFA ve FIFA'nın engeli yoksa niye paylaşmayalım diye hep söylüyoruz. UEFA bunu yönetim kurullarına bıraktı. Yönetim kurulu karar verince uygulama, açıklama yapılabiliyor. Düşüncemiz niye açıklanmasın, canlı bile verilebilir. O maç çok özel bir maçtı. Sahada inceleme gerektiren bir pozisyon vardı ama gerçekleşmedi. Bir hata oldu. Bunlar oluyor. Burada maç yarıda kaldı. Hiç dedikoduya mahal vermemek adına bu kaydı yayınladık. Bir kulübe ya da kişiye karşı değil de kurumsal bir şekilde karar aldık. Keşke hepsini verecek noktaya gelsek. Geleceğinden de eminim."