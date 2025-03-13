Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı
Beşiktaş-Galatasaray derbisine geri sayım başlerken maçta yabancı hakemin görev alıp almayacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Yabancı hakem konusunda açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Kulüpler büyük paralar harcıyor. Futbolseverler de güvenmek istiyo 'Yabancı istiyoruz' daha az kırıcı. İsteğini belirtebilir. 'Türk hakem istemiyoruz' incitici. Benim için Türk her şeyin üstünde. Yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili TFF yönetim kurulu karar verir." ifadelerini kullandı.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemdeki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Gündoğdu, yabancı hakem hakkındaki görüşlerini de dile getirdi.