NTV.COM.TR

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı

Beşiktaş-Galatasaray derbisine geri sayım başlerken maçta yabancı hakemin görev alıp almayacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Yabancı hakem konusunda açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Kulüpler büyük paralar harcıyor. Futbolseverler de güvenmek istiyo 'Yabancı istiyoruz' daha az kırıcı. İsteğini belirtebilir. 'Türk hakem istemiyoruz' incitici. Benim için Türk her şeyin üstünde. Yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili TFF yönetim kurulu karar verir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı - 1

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemdeki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Gündoğdu, yabancı hakem hakkındaki görüşlerini de dile getirdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı - 2

''BUNLAR YAŞANDI, OLMADI DEĞİL"

TFF Başkanının ne zaman gideceğiyle ilgili yorum yapan hakem hakkında konuşan Gündoğdu,
''Bunlar yaşandı, olmadı değil. Hiçbirinde hakem arkadaşları suçlayamıyorum. Bunu onunla konuştuğum zaman 'Söyledim hocam' dedi. Bu söylemlerinin onu profesyonellikten uzaklaştıracağını, hakemliğini geriye götüreceğini söyledim. 'Bir daha söylemeyeceğim' dedi. Bizim için esas olan kurumdur, yöneticiler geçicidir. Biz ünvanların gereğini yaparız, arkadaşlarımız ve Türk hakemliği için bunu sağlamak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı - 3

"KURUMU KUVVETLİ KILACAKSINIZ"

Yapı, sistem gibi söylemler hakkkında da konuşan MHK Başkanı, "Ben hep kurumdan, kurumsallıktan bahsettim. Kurumsallığı yakalayabilirsek kişileri konuşmayacağız. Kişiler görevlerini yaparlar ve giderler. Kişilerin, kurumun üstüne çıkardığımız zaman bir devamlılık olmaz. Kurumun itibarını da zedelersiniz. Tam da yapmaya çalıştığımız bu. Bu şirketleşme süreci, tam da bunu öngörüyor. TFF'nin bizlere verdiği imkanlarla hakem oluyoruz. O yüzden burada, geçiş aşamasında, şeffaf bir şekilde başardığımız zaman çok iyi hakemler çıkacak. Kurumsal örgüyü sağlayamazsınız, onu başka isimle anarsınız. Kurumu kuvvetli kılacaksınız.'' dedi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı - 4

"TFF YÖNETİM KURULU KARAR VERİR"

Gündoğdu derbide Türk hakem istemiyoruz tezahüratları hakkında şu sözleri dile getirdi:

"Kulüpler büyük paralar harcıyor. Futbolseverler de güvenmek istiyo 'Yabancı istiyoruz' daha az kırıcı. İsteğini belirtebilir. 'Türk hakem istemiyoruz' incitici. Benim için Türk her şeyin üstünde. Hiçbir kulübü, taraftarı eleştirecek modda değiliz. Acaba ne istiyorlar, bu hizmeti nasıl verebiliriz diye düşünürsek gelişim sağlarız. Gelişim için yabancı hakem faydalı olabilir ama bu sene değil, geçen sene karar verildi. Yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceğine TFF yönetim kurulu karar verir. Durumumuzu yönetime sunarım. Son kararı onlar verir. Slavko Vincic, genç hakemlere süre kazandırmak açısından faydalı oldu."

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı? MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı - 5

''DOĞRUYU YAPTIĞIMIZA EMİNİZ"

Galatasaray-Adana Demirspor VAR kayıtlarının açıklanması hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

''Doğruyu yaptığımıza eminiz. Arka planımız, gizli saklımız yok. UEFA ve FIFA'nın engeli yoksa niye paylaşmayalım diye hep söylüyoruz. UEFA bunu yönetim kurullarına bıraktı. Yönetim kurulu karar verince uygulama, açıklama yapılabiliyor. Düşüncemiz niye açıklanmasın, canlı bile verilebilir. O maç çok özel bir maçtı. Sahada inceleme gerektiren bir pozisyon vardı ama gerçekleşmedi. Bir hata oldu. Bunlar oluyor. Burada maç yarıda kaldı. Hiç dedikoduya mahal vermemek adına bu kaydı yayınladık. Bir kulübe ya da kişiye karşı değil de kurumsal bir şekilde karar aldık. Keşke hepsini verecek noktaya gelsek. Geleceğinden de eminim."

DAHA FAZLA GÖSTER