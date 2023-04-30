Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 353. randevu: 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya.
Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 352 maçın 125'ini Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 492 gole, siyah-beyazlılar 460 golle karşılık verdi.
Beşiktaş: Mert; Rosier, Saiss, Colley, Masuaku; Salih, Amir, Gedson; Redmond, Aboubakar, Cenk
Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim, Adekugbe; Torreira, Mertens, Oliviera; Rashica, Icardi, Kerem
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.
Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.
İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.
Söz konusu 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 11 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 3 gol atabildi. Beşiktaş, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.
İki takım arasında oynanan son 11 derbide galibiyet sayısında eşitlik bulunuyor.
Söz konusu maçlarda taraflar 5'er galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda iki takım da 12'şer gol kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'de yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, bu sezon iç sahada, sarı-kırmızılı takım da deplasmanda başarılı bir performans sergiledi.
Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, bu sezon hanesine yazılan 62 puanın 36'sını Vodafone Park'taki maçlarda topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligin geride kalan bölümünde sahasında en fazla puan toplayan üçüncü takım oldu.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise bu sezon deplasman maçlarındaki etkili performansıyla dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanın 32'sini dış saha maçlarından çıkartarak bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Vodafone Park'ta sadece bir maçta yenildi.
Siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı 15 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlikle ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.
Evindeki tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ın sahasında puan kaybettiği diğer maçlar ise berabere biten Fenerbahçe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakaları oldu.
Siyah-beyazlı takım, dış saha karşılaşmalarında ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan topladı.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Deplasman müsabakalarında 25 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, 17 kez de topu ağlarından çıkarttı.
İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından Dolmabahçe'de yapılan Vodafone Park'ta 2016 yılından bugüne kadar 13 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 6 derbi mücadelesi beraberlikle sona erdi.
Vodafone Park'ta, 26 Eylül 2016'taki ilk derbi randevusunda Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta Marcelo Guedes ve Cenk Tosun'un golleriyle sarı-kırmızılı takımla 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe ile bu statta 7 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı ise 6 kez ağırladı. Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Galatasaray'la berabere biten ilk derbisinin ardından oynadığı 5 maçı da kazandı.
Siyah-beyazlıların, Vodafone Park'taki derbi maçlarında en çok gol atan oyuncusu Hırvat futbolcu Domagoj Vida oldu.
Kariyerinin 4,5 sezonunu Beşiktaş'ta geçiren Vida, söz konusu zaman dilimindeki derbilerde 3 kez gol sevinci yaşadı. Vida tüm gollerini ise Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.
Cenk Tosun ve Cyle Larin, Galatasaray'a karşı iç sahada en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcular oldu. Siyah-beyazlı iki oyuncu, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçlarda 2'şer gol atarak taraftarlarını sevindirdi.
Vincent Aboubakar, Marcelo Guedes, Cenk Tosun (2), Domagoj Vida (3), Ricardo Quaresma (2), Dusko Tosic, Alvaro Negredo, Gökhan Gönül (2), Burak Yılmaz (2), Adem Ljajic, Umut Nayir, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin (2), Vodafone Park'taki lig derbilerinde Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.
2016 yılından bugüne kadar Vodafone Park'ta oynanan derbi mücadelelerinde Beşiktaş adına 4 farklı teknik adam, siyah-beyazlı takımın kulübesinde görev yaptı.
Şenol Güneş 6 kez derbilerde takımını yönetirken, tecrübeli teknik adamı 4 derbi maçla Sergen Yalçın takip etti. Abdullah Avcı ve Valerien Ismael ise bu bölümde birer kez taraftarlarının önünde derbi sınavı verdi.
Siyah-beyazlı takımın şu anda teknik direktörlük görevini yapan Şenol Güneş, 6 derbi müsabakasında 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Güneş bu maçlarda Galatasaray'a karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda imzası olan teknik direktör Sergen Yalçın ise 4 derbi maçta Galatasaray'ı 2 kez yenerken Fenerbahçe'ye karşı 1'er galibiyet ve beraberlik aldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu.
Deplasmanda Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki beraberliklerini de Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında yaşadı.
Süper Lig'de tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Galatasaray, dış sahada çıktığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım deplasman maçlarında topladığı 32 puanla, bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.
Galatasaray, sahasındaki maçlarda ise 12 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 38 puan elde etti.
Konuk olarak çıktığı lig maçlarında 32 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynadığı müsabakalarda ise 35 gol atıp, 15 gol yedi.
Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.
Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.
İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.
Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.
Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti.
Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.