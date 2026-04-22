Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızını istiyor. Menajeriyle görüşme sağlandı
22.04.2026 12:54
NTV - Haber Merkezi
Gelecek sezon planlarını yapan Beşiktaş, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen yıldız isim için devrede.
Trendyol Süper Lig'de bu sezonu çalkantılı geçiren ve yeni sezonda zirveye oynama hedefi oluşturan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kadrosunda yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ İSTİYOR
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, devre arasında Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak gelen Noa Lang için devreye girdi.
"GALATASARAY DÜŞÜNMÜYOR"
Haberin devamında sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcunun bonservisini almayı düşünmediği ve Beşiktaş Yönetimi'nin transfer için harekete geçtiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulübün, önümüzdeki günlerde Napoli ile masaya oturacağı ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edeceği aktarıldı.
BAŞKAN ADALI DEVREDE
2009-2010 yılları arasında Beşiktaş altyapısında oynayan 26 yaşındaki futolcu için başkan Serdal Adalı'nın, oyuncunun menajeriyle görüşme sağladığı ifade edildi.
Adalı'nın bu görüşmede ön bilgi aldığı ve Napoli ile masaya oturma kararı verdiği kaydedildi.
GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta boy gösteren Lang, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.