Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı

BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Milot Rashica ise maça yedek başladı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Günok ve Joao Mario'yu ilk 11'de görevlendirdi.