NTV.COM.TR

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı

Milli maç arası öncesi Süper Lig'de zirve takibi yapan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına çıktı. Mücadeleyi önde götüren Beşiktaş, 90+5'te yediği golle sahadan beraberlikle ayrılarak deplasmanda 1 puana razı oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 1

Süper Lig'de bu maçtan önce oynadığı 6 maçın beşini kazanan yalnızca Trabzonspor'a konuk olduğu maçtan 1 puanla ayrılan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına çıktı.

Gaziantep-Beşiktaş maçını Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

20' Gabriel Paulista sakatlandı. Yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu

29' Beşiktaş, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı

31' Immobile'nin penaltıdan attığı golle Beşiktaş öne geçti: 1-0

41' Ev sahibi ekibin Sorescu ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi

45+8 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

56' Beşiktaş'ta Emirhan sarı kart gördü

67' Beşiktaş'ta Immobile yerine Mustafa Erhan, Joao Mario yerine Rashica oyuna girdi

90+5 Maxim'in golüyle Gaziantep skoru 1-1'e getirdi

90+6 Maç sona erdi

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 3

BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Milot Rashica ise maça yedek başladı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Günok ve Joao Mario'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 4

GAZİANTEP FK 3 DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynanan ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Selçuk İnan, bir önceki maça göre Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ ve Furkan Soyalp'e ilk 11'de yer vermedi.

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 5

Uzun süreli sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra Al Musrati ile sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu Gaziantep'e götürülmedi.

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 6

Ev sahibi Gaziantep'te sakatlıkları süren Godfrey Stephen ile Eren Erdoğan bu maçta da yoktu. 

Sezona Bodrum'u yenerek başlayan Selçuk İnan'ın ekibi devamındaki beş maçta yalnızca 1 puan alabildimişti.

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 7

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Mario, Immobile

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 8

GÜNCEL PUAN DURUMU

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 9

DİĞER KARELER

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 10
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 11
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 12
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 13
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 14
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 15
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 16
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 17
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 18
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 19
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 20
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 21
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 22
Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı - 23
DAHA FAZLA GÖSTER