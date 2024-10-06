Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı
Milli maç arası öncesi Süper Lig'de zirve takibi yapan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına çıktı. Mücadeleyi önde götüren Beşiktaş, 90+5'te yediği golle sahadan beraberlikle ayrılarak deplasmanda 1 puana razı oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...
Süper Lig'de bu maçtan önce oynadığı 6 maçın beşini kazanan yalnızca Trabzonspor'a konuk olduğu maçtan 1 puanla ayrılan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına çıktı.
Gaziantep-Beşiktaş maçını Muhammet Ali Metoğlu yönetti.