Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadelenin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarında heyecan devam ediyor. Beşiktaş bu hafta sahasında Gaziantep FK ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oynadığı son 3 maçtan 7 puan toplayarak yeniden çıkışa geçen Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında da 3 puan almak ve çıkış eğilimini sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?