Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadelenin muhtemel 11'leri
07.12.2025 11:40
Son Güncelleme: 08.12.2025 16:02
AA
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarında heyecan devam ediyor. Beşiktaş bu hafta sahasında Gaziantep FK ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oynadığı son 3 maçtan 7 puan toplayarak yeniden çıkışa geçen Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında da 3 puan almak ve çıkış eğilimini sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Ligde iniş çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, son 3 haftada aldığı sonuçlarla yeniden ritmini bulmaya başladı. Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında da hata yapmak istemiyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Cengiz, El Bilal Toure
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ 24 PUANLA 6. SIRADA
Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.
3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde etti.
Bu sezon da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Bu süreçte deplasmanlarda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 ve Fatih Karagümrük'ü ise 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sahasında da Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde son olarak derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.