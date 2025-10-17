NTV.COM.TR

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte kritik mücadele öncesinde Demir Ege Tıknaz, El Bilal Toure’nin sakatlıkları bulunurken kart cezalısı Gökhan Sazdağ forma giyemeyecek. Beşiktaş ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise bu sezon ligde çıktığı son üç karşılaşmayı kaybetmezken zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadeleni detayları…

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? - 1

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesinden mutlak üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda kritik maçta gözler Rafa Silva, Abraham, Cerny gibi yıldızlarda olacak. Ev sahibi ekip bu sezon ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Gençlerbirliği ise beklentilerin uzağında kalırken 8 karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? - 2

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? - 3

BEŞİKTAŞ MAÇ EKSİĞİYLE 6. SIRADA

Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı.

Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? - 4

4 SEZON SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 4 sezon sonra kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takım, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda İstanbul'da rakibine 1-0 yenilirken, Ankara'da oynanan maçta 3-0 galip geldi.

Gençlerbirliği, söz konusu sezonda ligi 20. sırada bitirmiş ve Süper Lig'e veda etmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER