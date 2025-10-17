Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesinden mutlak üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda kritik maçta gözler Rafa Silva, Abraham, Cerny gibi yıldızlarda olacak. Ev sahibi ekip bu sezon ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Gençlerbirliği ise beklentilerin uzağında kalırken 8 karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…