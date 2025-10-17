Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte kritik mücadele öncesinde Demir Ege Tıknaz, El Bilal Toure’nin sakatlıkları bulunurken kart cezalısı Gökhan Sazdağ forma giyemeyecek. Beşiktaş ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise bu sezon ligde çıktığı son üç karşılaşmayı kaybetmezken zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadeleni detayları…
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesinden mutlak üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda kritik maçta gözler Rafa Silva, Abraham, Cerny gibi yıldızlarda olacak. Ev sahibi ekip bu sezon ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Gençlerbirliği ise beklentilerin uzağında kalırken 8 karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…