Beşiktaş, Giresunspor karşısında seriyi 5 maça çıkarmak istiyor: Cenk ve Amir ceza sınırında

CENK VE AMIR CEZA SINIRINDA

Orta sahada da bir değişikliğe gitmesi beklenen Güneş'in Fenerbahçe maçının yıldızı olan Redmond'a yer açmak için Amir Hadziahmetovic'i yedeğe çekmesi sürpriz olmayacak. Bu durumda orta ikili Salih ve Gedson olurken, hücumda Ghezzal, Redmond, Cenk ve Aboubakar görev yapacak. Redmond'a yer açmak için yapılacak ikinci değişiklik ihtimali ise Gehazzal'ın yedek oturtulması olacak.

Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta çok önemli Trabzon deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.