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Beşiktaş, Giresunspor karşısında seriyi 5 maça çıkarmak istiyor: Cenk ve Amir ceza sınırında

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda yarın saat 20:30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Siyah-beyazlılarda Cenk ve Amir ceza sınırında. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Giresunspor karşısında seriyi 5 maça çıkarmak istiyor: Cenk ve Amir ceza sınırında - 1

Geçen hafta Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-2 yenerek büyük moral bulan Beşiktaş, Giresunspor'u da mağlup ederek zirve takibini sürdürmek ve galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

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Beşiktaş, Giresunspor karşısında seriyi 5 maça çıkarmak istiyor: Cenk ve Amir ceza sınırında - 2

Fenerbahçe maçından önce Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u yenen siyah-beyazlılar, Kadıköy'de aldıkları galibiyetle 4 maç üst üste kazanmasını bilmişti.

Beşiktaş, Giresunspor karşısında seriyi 5 maça çıkarmak istiyor: Cenk ve Amir ceza sınırında - 3

Şenol Güneş'in öğrencileri, Karadeniz temsilcisini de yenerek bu sezon ikinci kez 5 maçlık seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe galibiyetinin de etksiyle yarın akşam taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.

Beşiktaş, Giresunspor karşısında seriyi 5 maça çıkarmak istiyor: Cenk ve Amir ceza sınırında - 4

YENİ STOPER İKİLİSİ

Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesinde 2'si stoperde olmak üzere 3 önemli eksik bulunuyor.
Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile yine aynı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, forma giyemeyecek. Tayyip Talha ve Welinton'la beraber, sakatlığı sebebiyle tedavi için İngiltere'ye gitmesi beklenen Dele Alli de yine kadroda olmayacak.

Beşiktaş, Giresunspor karşısında seriyi 5 maça çıkarmak istiyor: Cenk ve Amir ceza sınırında - 5

Güneş'in defans hattında iki stoperin yokluğunda Colley'in partneri olarak Saiss'e görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın defanstaki diğer iki oyuncusu sağ bekte Onur, sol bekte Masuaku olacak.

Beşiktaş, Giresunspor karşısında seriyi 5 maça çıkarmak istiyor: Cenk ve Amir ceza sınırında - 6

CENK VE AMIR CEZA SINIRINDA

Orta sahada da bir değişikliğe gitmesi beklenen Güneş'in Fenerbahçe maçının yıldızı olan Redmond'a yer açmak için Amir Hadziahmetovic'i yedeğe çekmesi sürpriz olmayacak. Bu durumda orta ikili Salih ve Gedson olurken, hücumda Ghezzal, Redmond, Cenk ve Aboubakar görev yapacak. Redmond'a yer açmak için yapılacak ikinci değişiklik ihtimali ise Gehazzal'ın yedek oturtulması olacak.

Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta çok önemli Trabzon deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş, Giresunspor karşısında seriyi 5 maça çıkarmak istiyor: Cenk ve Amir ceza sınırında - 7

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Giesunspor maçındaki muhtemel 11'i: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar şeklinde.

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