Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkıyor! Süper Lig Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılışını Göztepe ile Beşiktaş eşleşmesi yapıyor. Siyah beyazlı takım, 3 puan için Göztepe'ye konuk oluyor. Avrupa'daki yolculuğu nedeniyle Beşiktaş, şu ana kadar 3 maçta top koşturdu. Rakip takım ise Lig'de 6. maçına çıkıyor. İşte, Göztepe - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...

Göztepe - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Lig'in dev takımlarından siyah beyazlı ekip, mücadele ettiği 3 maçın 2'sini galip tamamladı, tek mağlubiyet aldı. Ev sahibi takım ise 5 maçın 2'sini kazandı, 3'ünü ise kaybetti. Bu skora göre puan durumu tablosunda 4. sırada yer alıyor. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında Sergen Yalçın'ın öğrencileri Beşiktaş'ı ağırlıyor. Yalçın, Lig'de Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkmış olacak. Maç, saat 20:00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilecek.

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcıları da Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken olacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Burak Olcar görev yapacak.

AVRUPA'DAKİ YOLCULUĞU SON BULDU

Siyah beyazlı takım, Avrupa Ligi ikinci eleme turundan başladığı mücadelesini tamamlayamadı. Bu turda karşılaştığı Ukrayna ekibi Şahtar Donetsk'e ilk maçta 2-4 mağlup oldu. Temsilcimiz, ikinci müsabakada ise 2-0 yenilgi ile Avrupa Ligi'ne veda etti.

Beşiktaş, Konferans Ligi'ne 3. eleme turundan katıldı ve St Patrick's Athletic takımıyla eşleşti. İlk karşılaşma 1-4 siyah beyazlı takımın üstünlüğü ile noktalandı. İkinci maç yine 3-2 Beşiktaş galibiyetiyle bitti.

Adını play-off turuna yazdıran Beşiktaş, bu etapta İsviçre takımı Lausanne-Sport ile iki müsabakaya çıktı. Birinci maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kaybetti. Böylece Beşiktaş Avrupa kupalarından elendi.

