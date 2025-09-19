Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkıyor! Süper Lig Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılışını Göztepe ile Beşiktaş eşleşmesi yapıyor. Siyah beyazlı takım, 3 puan için Göztepe'ye konuk oluyor. Avrupa'daki yolculuğu nedeniyle Beşiktaş, şu ana kadar 3 maçta top koşturdu. Rakip takım ise Lig'de 6. maçına çıkıyor. İşte, Göztepe - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...
Göztepe - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Lig'in dev takımlarından siyah beyazlı ekip, mücadele ettiği 3 maçın 2'sini galip tamamladı, tek mağlubiyet aldı. Ev sahibi takım ise 5 maçın 2'sini kazandı, 3'ünü ise kaybetti. Bu skora göre puan durumu tablosunda 4. sırada yer alıyor. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?