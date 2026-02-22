Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş, Göztepe karşısında 3 puan peşinde
22.02.2026 11:09
AA
Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş sahasında Göztepe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde geride kalan 22 haftada 40 puan toplayabilen Beşiktaş 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanmak ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirve ile arasındaki puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarına katılım adına sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ 5, GÖZTEPE 4. SIRADA
Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı.
İzmir ekibi ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı.
Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe, İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.
EL BİLAL TOURE MAÇTA YOK
Beşiktaş'ta zorlu Göztepe maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.
Sahalardan bir süre uzak kalacak Malili oyuncu, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE'Yİ 3 MAÇTIR SAHASINDA YENEMİYOR
Siyah-beyazlılar, ligde ve kupada Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi.
Takımlar, söz konusu süreçte Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez karşılaştı. Tarafların "Dolmabahçe"deki randevusunda Beşiktaş, rakibine ligde 4-2, kupada ise 3-1 mağlup oldu.
İki takım, kupada bir kez de 0-0 berabere kalırken, tur atlayan taraf penaltılar sonucunda siyah-beyazlılar oldu.
Beşiktaş, Göztepe'yi son olarak 23 Aralık 2021'de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.