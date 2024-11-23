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Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Göztepe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 21 puanla ligin 5. sırasında yer alan Beşiktaş, 6. sıradaki Göztepe ile mücadele edecek. Son 3 haftada 8 puan kaybeden Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanmak ve yeniden puan durumunda yükselişe geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 11 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, yeniden galibiyet serilerine başlamak istiyor. Göztepe ise Beşiktaş'ı deplaslasmanda yenerek bir üst sıraya yükselme peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

İMMOBİLE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun yarın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 5

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

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