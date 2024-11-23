Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 11 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, yeniden galibiyet serilerine başlamak istiyor. Göztepe ise Beşiktaş'ı deplaslasmanda yenerek bir üst sıraya yükselme peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?