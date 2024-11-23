Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Göztepe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 21 puanla ligin 5. sırasında yer alan Beşiktaş, 6. sıradaki Göztepe ile mücadele edecek. Son 3 haftada 8 puan kaybeden Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanmak ve yeniden puan durumunda yükselişe geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 11 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, yeniden galibiyet serilerine başlamak istiyor. Göztepe ise Beşiktaş'ı deplaslasmanda yenerek bir üst sıraya yükselme peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?