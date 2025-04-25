Beşiktaş - Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta bugün başlıyor. 3. yarışındaki Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'u saat 20'de konuk edecek. Hatayspor'sa müsabakadan puan çıkaramaması durumunda lige veda edebilir. İşte ayrıntılar, takımlarda son durum ve ilk 11'ler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçmenin peşinde.
Siyah beyazlılar 33. haftada Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.