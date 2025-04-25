Beşiktaş - Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş'ta 5 eksik var.



Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bahtiyar Zaynutdinov, Felix Udokhay, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor.