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Beşiktaş - Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta bugün başlıyor. 3. yarışındaki Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'u saat 20'de konuk edecek. Hatayspor'sa müsabakadan puan çıkaramaması durumunda lige veda edebilir. İşte ayrıntılar, takımlarda son durum ve ilk 11'ler...

Beşiktaş - Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu - 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçmenin peşinde.

Siyah beyazlılar 33. haftada Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

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Beşiktaş - Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu - 2

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş'ta 5 eksik var.

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bahtiyar Zaynutdinov, Felix Udokhay, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş - Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu - 3

Son dört maçını kaybeden Hatayspor'sa müsabakadan puan çıkaramaması durumunda lige veda edebilir.

Hatayspor'un yenilmesi, Alanyaspor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

Beşiktaş - Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu - 4

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile.

Atakaş Hatayspor:

Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Matondo, Abdülkadir Parmak, Görkem, Boutobba, Fernandes, Strandberg.

Beşiktaş - Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu - 5
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