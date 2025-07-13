Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Admira Wacker - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçı 24 Temmuz'da gerçekleşecek. Lig öncesi hazırlık maçları ise başladı. St. Pölten ile karşılaşan siyah beyazlı takım, sahadan kazanarak ayrılmayı başarmıştı. Sıra Admira mücadelesinde. Admira - Beşikaş hazırlık maçı saati ve canlı yayın bilgisi...