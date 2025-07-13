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Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Admira Wacker - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Admira Wacker ile hazırlık maçına çıkıyor. Siyah beyazlı takım Pölten ile gerçekleştirdiği ilk hazırlık maçından 2-0 galip ayrılmıştı. Avrupa Ligi eleme turu öncesinde Beşiktaş'ın iki hazırlık maçı kalıyor. Taraftarlar Admira - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorularını yöneltiyor. Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda?

Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Admira Wacker - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda? - 1

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçı 24 Temmuz'da gerçekleşecek. Lig öncesi hazırlık maçları ise başladı. St. Pölten ile karşılaşan siyah beyazlı takım, sahadan kazanarak ayrılmayı başarmıştı. Sıra Admira mücadelesinde. Admira - Beşikaş hazırlık maçı saati ve canlı yayın bilgisi...

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Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Admira Wacker - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda? - 2

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Siyah beyazlı ekibin Avrupa Ligi öncesi hazrılık maçları Pölten ile başlamıştı. Admira Wacker - Beşiktaş hazırlık maçı ise 13 Temmuz Pazar günü saat 18:00'da olacak. Mücadele HT Spor'dan canlı aktarılacak.

Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Admira Wacker - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda? - 3

Diğer hazırlık maçları:

16 Temmuz / 19:30
Wolfsberger - Beşiktaş

17 Temmuz / 19:30
Beşiktaş - Petrzalka

Avrupa Ligi ikinci eleme turunda ilk maç 24 Temmuz Perşembe, ikinci maç ise 31 Temmuz'da olacak.

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