Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Admira Wacker - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Admira Wacker ile hazırlık maçına çıkıyor. Siyah beyazlı takım Pölten ile gerçekleştirdiği ilk hazırlık maçından 2-0 galip ayrılmıştı. Avrupa Ligi eleme turu öncesinde Beşiktaş'ın iki hazırlık maçı kalıyor. Taraftarlar Admira - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorularını yöneltiyor. Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda?
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçı 24 Temmuz'da gerçekleşecek. Lig öncesi hazırlık maçları ise başladı. St. Pölten ile karşılaşan siyah beyazlı takım, sahadan kazanarak ayrılmayı başarmıştı. Sıra Admira mücadelesinde. Admira - Beşikaş hazırlık maçı saati ve canlı yayın bilgisi...