Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti

Beşiktaş, Avrupa Ligi serüvenine Johan Cruyff Arena'da başladı.

Siyah beyazlılar ilk maçında daha önce 6 kez karşılaştığı ve hepsinde yenildiği Ajax'a konuk oldu.

Karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetti.