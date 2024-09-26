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Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 4-0 Ajax'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinin ilk Avrupa Ligi karşılaşmasına Ciro Immobile'nin yerine ilk 11'de başladı. Sakatlık yaşayan Al-Musrati ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti - 1

Beşiktaş, Avrupa Ligi serüvenine Johan Cruyff Arena'da başladı. 

Siyah beyazlılar ilk maçında daha önce 6 kez karşılaştığı ve hepsinde yenildiği Ajax'a konuk oldu.

Karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetti. 

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Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

31' Ajax, çıkarken kaybedilen bir top sonrası Fitz-Jim'in golüyle 1-0 öne geçti.

45+2 İlk yarı sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE

51' Ajax, Godts'un kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. 

55' Kenneth Taylor ile Ajax 3. golü buldu.

73' Godts ile Ajax farkı açtı: 4-0.

80' Beşiktaş'ta Al-Musrati sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Salih Uçan oyuna dahil oldu.

90+3 Karşılaşma sona erdi. 

Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti - 3

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Immobile ve Joao Mario'yu yedeğe çekti.

Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti - 4

HEKİMOĞLU SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.

Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gole imza attı.

Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti - 5

ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK

Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısında orta saha kurgusunda değişikliğe gitti.

Al Musrati'nin yanında Onana'yı tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, Gedson Fernandes'i ise forvet arkasında görevlendirdi.

Van Bronckhorst, sol kanatta Joao Mario'nun yerine de Rafa Silva'yı oynattı.

Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti - 6

Ajax bu sezon Hollanda Ligi'nde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, birinde berabere kaldı, birinde mağlup olmuştu. 

Hollanda ekibinin başında daha önce Türkiye'de de görev yapan Francesco Farioli bulunuyor.

Beşiktaş'ın eski santrforu Wout Weghorst da kariyerini kırmızı beyazlılarda sürdürüyor.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki diğer rakipleri;

Eintracht Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilabo ve Twente.

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AJAX'TA TANIDIK İSİMLER

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, ilk 11'de Ahmetcan Kaplan ile Wout Weghorst'u tercih etmedi.

2022-2023 sezonu başında Hollanda ekibine transfer olan milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ve 2022-2023'ün ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst, yedekler arasında yer aldı.

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2 BİN 500 BEŞİKTAŞ TARAFTARI

Ajax-Beşiktaş müsabakasını yaklaşık 2 bin 500 siyah-beyazlı taraftar izledi.

Johan Cruijff Arena'da kendileri için ayrılan tribünde yerlerini alan taraftarlar, karşılaşmadan önce futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

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İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati
Onana, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica
Mustafa Hekimoğlu

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DİĞER KARELER

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Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti - 26
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