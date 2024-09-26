Beşiktaş, Hollanda'da farklı kaybetti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 4-0 Ajax'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinin ilk Avrupa Ligi karşılaşmasına Ciro Immobile'nin yerine ilk 11'de başladı. Sakatlık yaşayan Al-Musrati ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş, Avrupa Ligi serüvenine Johan Cruyff Arena'da başladı.
Siyah beyazlılar ilk maçında daha önce 6 kez karşılaştığı ve hepsinde yenildiği Ajax'a konuk oldu.
Karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetti.