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Beşiktaş Hollanda'da tur peşinde: Twente maçı öncesi son durum ve muhtemel 11

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde play-off vizesi için mücadele edecek. Tedavileri süren Paulista, Tayyip Talha ve Necip'in yanı sıra, gribal enfeksiyon geçiren Ndour kafilede yer almadı. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Beşiktaş Hollanda'da tur peşinde: Twente maçı öncesi son durum ve muhtemel 11 - 1

Twente'ye konuk olacak Beşiktaş da Fenerbahçe gibi Avrupa'da yoluna devam etmenin peşinde.

İlk 8 şansı kalmayan siyah beyazlılar,, 9 puanla 24'üncü sırada girdiği gecede play-off potasında kalmaya çalışacak.

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Beşiktaş Hollanda'da tur peşinde: Twente maçı öncesi son durum ve muhtemel 11 - 2

Tedavileri süren Paulista, Tayyip Talha ve Necip'in yanı sıra, gribal enfeksiyon geçiren Ndour kafilede yer almadı.

UEFA listesinde bulunmayan Oxlade Chamberlain de kadroda yok.

Beşiktaş Hollanda'da tur peşinde: Twente maçı öncesi son durum ve muhtemel 11 - 3

Hollanda'daki mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Saat 23.00'da oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Beşiktaş Hollanda'da tur peşinde: Twente maçı öncesi son durum ve muhtemel 11 - 4

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:

Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; El Musrati, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Muçi; İmmobile.

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