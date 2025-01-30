Beşiktaş Hollanda'da tur peşinde: Twente maçı öncesi son durum ve muhtemel 11
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde play-off vizesi için mücadele edecek. Tedavileri süren Paulista, Tayyip Talha ve Necip'in yanı sıra, gribal enfeksiyon geçiren Ndour kafilede yer almadı. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Twente'ye konuk olacak Beşiktaş da Fenerbahçe gibi Avrupa'da yoluna devam etmenin peşinde.
İlk 8 şansı kalmayan siyah beyazlılar,, 9 puanla 24'üncü sırada girdiği gecede play-off potasında kalmaya çalışacak.