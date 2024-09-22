Beşiktaş ile Eyüpspor ilk kez karşı karşıya
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. İki İstanbul ekibi Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Maçta 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü var. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında karşılaşacağı Eyüpspor ile ligde ilk kez rakip oluyor.
Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalıyor.
Siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 10 puanla 4. sırada bulunuyor.
Eflatun-sarılılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 9 puanla 5. sırada yer alıyor.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
6' Eyüpspor'da Robin Yalçın, Rafa'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
20' Beşiktaş Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.