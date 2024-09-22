Beşiktaş ile Eyüpspor ilk kez karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

SÜPER LİG’DE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce İstanbul Ligi’nde 1935-1936, 1936-1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı.

Beşiktaş ile Eyüpspor son olarak geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.



