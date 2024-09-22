Beşiktaş ile Eyüpspor ilk kez karşı karşıya: Muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. İki İstanbul ekibi Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında karşılaşacağı Eyüpspor ile ligde ilk kez rakip olacak.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile mücadele edecek.
Siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 10 puanla 4. sırada bulunuyor.
Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Zorbay Küçük düdük çalacak.
Eflatun-sarılılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 9 puanla 5. sırada yer alıyor.