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Beşiktaş ile Eyüpspor ilk kez karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. İki İstanbul ekibi Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş ile Eyüpspor ilk kez karşı karşıya: Muhtemel 11'ler - 1

 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında karşılaşacağı Eyüpspor ile ligde ilk kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile mücadele edecek.

Siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 10 puanla 4. sırada bulunuyor.

Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Zorbay Küçük düdük çalacak.

Eflatun-sarılılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 9 puanla 5. sırada yer alıyor.

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Beşiktaş ile Eyüpspor ilk kez karşı karşıya: Muhtemel 11'ler - 2

SÜPER LİG’DE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce İstanbul Ligi’nde 1935-1936, 1936-1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı.

Beşiktaş ile Eyüpspor son olarak geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Eyüpspor ilk kez karşı karşıya: Muhtemel 11'ler - 3

KARTAL’IN EN GOLCÜSÜ IMMOBİLE

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Ciro Immobile attığı gollerle takımın en golü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Immobile, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 müsabakada 7 kez rakip fileleri sarstı.

Süper Lig’de 3 golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarında 2, TFF Süper Kupa'da da 2 gol kaydetti.

TEK EKSİK NECİP UYSAL

Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş’ta tek eksik takım kaptanlarından Necip Uysal bulunuyor. Çapraz bağ yırtığı bulunan tecrübeli futbolcunun sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş ile Eyüpspor ilk kez karşı karşıya: Muhtemel 11'ler - 4

MASUAKU VE MUSRATİ SINIRDA

Beşiktaş’ta sol bek Arthur Masuaku ve orta saha oyuncusu Al Musrati, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Eyüpspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligde gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Eyüpspor ilk kez karşı karşıya: Muhtemel 11'ler - 5

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile

İkas Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.

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