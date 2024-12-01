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Beşiktaş kaostan çıkış arıyor: Hatayspor muhtemel 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta da galibiyete hasret kalan Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından takım yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edildi. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve her iki takımın da muhtemel 11'leri...

Beşiktaş kaostan çıkış arıyor: Hatayspor muhtemel 11'i - 1

Beşiktaş krizden çıkmanın yollarını arıyor.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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Beşiktaş kaostan çıkış arıyor: Hatayspor muhtemel 11'i - 2

TAKIM SERDAR TOPRAKTEPE'YE EMANET

Ligde 4 maçtır kazanamayan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat istifa etti, teknik direktör Van Bronckhorst'la da yollar ayrıldı.

Takım yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.

Beşiktaş kaostan çıkış arıyor: Hatayspor muhtemel 11'i - 3

Siyah-beyazlılar'da 4 eksik var.

Sakatlıkları bulunan Uduokhai, Paulista, Muçi ve Necip forma giyemeyecek.

Beşiktaş kaostan çıkış arıyor: Hatayspor muhtemel 11'i - 4

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson-Tayyip-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile

Beşiktaş kaostan çıkış arıyor: Hatayspor muhtemel 11'i - 5

DERBİ ÖNCESİ 3 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Al Musrati, Immobile, Mert Günok ve Svensson kart görmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

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