Beşiktaş kaostan çıkış arıyor: Hatayspor muhtemel 11'i
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta da galibiyete hasret kalan Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından takım yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edildi. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve her iki takımın da muhtemel 11'leri...
Beşiktaş krizden çıkmanın yollarını arıyor.
Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.