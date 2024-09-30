NTV.COM.TR

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki farklı yenilgi sonrası Kayseri deplasmanına çıktı. Siyah beyazlılar, haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Immobile'nin iki gol kaydettiği mücadele sonunda Beşiktaş puanını 16'ya çıkararak namağlup şekilde üçüncü sıraya yükseldi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 1

Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki farklı mağlubiyet sonrası lige döndü.

Siyah beyazlılar, 7. haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'a konuk oldu.

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Siyah beyazlılar, haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Immobile'nin iki gol kaydettiği mücadele sonunda Beşiktaş namağlup yoluna devam ediyor.

Puanını 16'ya çıkaran Beşiktaş, üçüncü sıraya yerleşti. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

21' Kayserispor'da Baran, Rafa Silva'ya müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

24' Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Ciro Immobile, karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

45' İlk yarı sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE

56' Gedson'un golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti

65' Sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, oyundan çıktı.

65' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Onana oyuna dahil oldu. Sakatlık yaşayan Gedson ve Ernest Muçi oyundan alındı.

75' Beşiktaş penaltı kazandı. 

78' Immobile, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-0

90+1 Beşiktaş, Immobile'nin ikinci Beşiktaş'ın üçüncü golünü kaydetti: 3-0

90+12 Mücadele sona erdi.

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 3

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati, kart cezalısı Masuaku ve hastalığı nedeniyle Kayseri'ye getirilmeyen Svensson kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 4

Teknik direktör Van Bronckhorst, Ajax maçında ilk 11'de forma verdiği Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekti.

Bu oyuncuların yerine Emirhan Topçu, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi 11'de sahaya sürdü. 

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 5

KAYSERİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçı 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılılar Beşiktaş karşısına, Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Cardoso ve Nazon 11'iyle saha çıktı.

Bir önceki maça göre Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Kolovetsios ilk 11'de yer almadı.

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 6

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı tribünden izledi.

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 7

Ligde sezona 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde 4-0'lık Ajax mağlubiyeti moralleri bozmuştu.

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 8

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon.

Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Gedson, Cher Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi, Immobile.

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 9

DİĞER KARELER

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 10
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 11
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 12
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 13
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 14
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 15
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 16
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 17
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 18
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 19
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor! - 20
DAHA FAZLA GÖSTER