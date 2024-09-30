Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor!
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki farklı yenilgi sonrası Kayseri deplasmanına çıktı. Siyah beyazlılar, haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Immobile'nin iki gol kaydettiği mücadele sonunda Beşiktaş puanını 16'ya çıkararak namağlup şekilde üçüncü sıraya yükseldi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki farklı mağlubiyet sonrası lige döndü.
Siyah beyazlılar, 7. haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'a konuk oldu.
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Siyah beyazlılar, haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Immobile'nin iki gol kaydettiği mücadele sonunda Beşiktaş namağlup yoluna devam ediyor.
Puanını 16'ya çıkaran Beşiktaş, üçüncü sıraya yerleşti.