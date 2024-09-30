Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki farklı mağlubiyet sonrası lige döndü.



Siyah beyazlılar, 7. haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'a konuk oldu.

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Siyah beyazlılar, haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Immobile'nin iki gol kaydettiği mücadele sonunda Beşiktaş namağlup yoluna devam ediyor.

Puanını 16'ya çıkaran Beşiktaş, üçüncü sıraya yerleşti.