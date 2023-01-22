Beşiktaş, Kayserispor karşısında galibiyet serisini bozmadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı.
Beşiktaş, ligde son oynadığı Arabam.com Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.
Şenol Güneş, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Welinton'u Kayserispor karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı bulunan Josef de Souza da bu karşılaşmada görev alamadı.
Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'e görev verdi.
Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Redmond, Fernandes, Saiss, Muleka ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve 3. kez siyah-beyazlı formayı giyecek Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar da Kayserispor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Nathan Redmond, Beşiktaş forması ile Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip Redmond'ın golü ile maçında 2. dakikasında 1-0 öne geçti. Salih Uçan'ın pasında Gustavo Campanharo'dan seken topu önünde bulan Nathan Redmond, ilerleyerek ceza yayından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Cenk Gönen'in solundan üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Kayserispor maçının 4. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Saiss, 21. haftadaki Alanyaspor maçında sahada yer alamayacak.
Saiss'in ardından Nathan Redmond da gördüğü sarı kartın ardından Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Maçın 42. dakikasında Beşiktaş, Salih Uçan ile skoru 2-0'a getirdi.
Kayserispor TD Çağdaş Atan, Beşiktaş'ın 2. golü öncesinde itme olduğu yönünde itirazlarda bulundu. Ancak VAR, izleme tavsiyesi yapmadı ve gol kararı onandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda her iki takımda maça etkili başladı.
Yukatel Kayserispor, maçın ikinci yarısında kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalıştı.
66. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun kale önünde net fırsattan yararlanamadı ve topu üstten auta gönderdi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar 70. dakikada Cenk Tosun yerine oyuna dahil oldu. Aboubakar sahada 10 numaralı forması ile yer aldı.
Maçın devamında ise Valentin Rosier, 90+4. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Böylelikle Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında cezalı duruma düşen oyuncular; Romain Saiss, Nathan Redmond ve Valentin Rosier oldu.
Maçın sonuna 5 dakika ilave süre eklenirken başka gol sesi çıkmadı.
Beşiktaş galibiyetin ardından puanını 35'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 10'a düşürdü.