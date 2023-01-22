Beşiktaş, Kayserispor karşısında galibiyet serisini bozmadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı.



Beşiktaş, ligde son oynadığı Arabam.com Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.



Şenol Güneş, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Welinton'u Kayserispor karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı bulunan Josef de Souza da bu karşılaşmada görev alamadı.



Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'e görev verdi.