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Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar ve güncel durum...

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 1

UEFA Avrupa Ligi Türk takımlarının oynadığı ve puan aldığı maçların ardından ülke puanı güncelleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Bu skorun ardından Türkiye'nin ülke puanına 400 eklendi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 2

10- TÜRKİYE |   38.700  PUAN

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 3

9- ÇEKYA |  40.650 PUAN

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 4

8- BELÇİKA |  47.200 PUAN

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 5

7- PORTEKİZ |  54.616  PUAN

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 6

6- HOLLANDA |  57.773 PUAN

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 7

5- FRANSA |  62.665  PUAN

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 8

4- ALMANYA | 75.410 PUAN

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 9

3- İSPANYA | 77.275 PUAN

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 10

2- İTALYA |  83.231 PUAN

Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 11

1- İNGİLTERE |  94.589  PUAN

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