Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)

UEFA Avrupa Ligi Türk takımlarının oynadığı ve puan aldığı maçların ardından ülke puanı güncelleniyor.



UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.



Bu skorun ardından Türkiye'nin ülke puanına 400 eklendi.