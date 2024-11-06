Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı değişti (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar ve güncel durum...
UEFA Avrupa Ligi Türk takımlarının oynadığı ve puan aldığı maçların ardından ülke puanı güncelleniyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.
Bu skorun ardından Türkiye'nin ülke puanına 400 eklendi.