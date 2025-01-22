Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: (22 Ocak 2025 güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların bu galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında puanlar güncellendi. İşte 22 Ocak 2025 tarihli güncel UEFA ülke puan durumu... (Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?)
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.
Galibiyetin ardından Türk sporseverler UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu merak ediyor.
İşte 22 Ocak 2025 tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması.