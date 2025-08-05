Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman? St Patrick's Athletic - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir?

Maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem David Šmajc yönetecek. Šmajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ile Tomaž Cerne yapacak. Maçın henüz yayıncısı duyurulmadı.



Beşiktaş'ın St Patrick's Athletic takımı ile rövanş maçı ise 14 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Tüpraş Stadyumu'nda olacak.