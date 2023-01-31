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Beşiktaş Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i bitiriyor

Galatasaray ve Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'in yapılan son teklif sonrası siyah-beyazlılarla anlaşma sağladığı iddia edildi.

Beşiktaş Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i bitiriyor - 1

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katıyor.


Beşiktaş Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i bitiriyor - 2

Siyah-beyazlıların 4,5 yıllık anlaşmayla Hadziahmetovic'i renklerine bağladığı öne sürüldü.


Beşiktaş Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i bitiriyor - 3

Beşiktaş bu transfer için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı. Futbolcuya ayrıca 1 milyon euro da başarıya göre bonus verilecek.


Beşiktaş Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i bitiriyor - 4

Futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak siyah-beyazlılar, ayrıca Konyaspor'a sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.


Beşiktaş Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i bitiriyor - 5

AMIR HADZIAHMETOVIC KİMDİR?

Amir Hadziahmetovic, 8 Mart 1997'de Danimarka'nın Nexo kentinde dünyaya geldi.

Futbola Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında başlayan Hadziahmetovic, 2016'nın devre arasında 500 bin Euro bonservis bedeliyle Konyaspor'a transfer oldu.

25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

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