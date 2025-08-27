Beşiktaş-Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi’nde tur peşinde
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kritik viraja giren Beşiktaş, İsviçre ekibi Lausanne ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez kendi evinde taraftar desteğini de arkasına alarak tur bileti arayacak. Peki, Beşiktaş-Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-LAUSANNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne’ı konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapacak.
İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanşta galibiyet arayarak grup aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor.