Beşiktaş-Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi’nde tur peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kritik viraja giren Beşiktaş, İsviçre ekibi Lausanne ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez kendi evinde taraftar desteğini de arkasına alarak tur bileti arayacak. Peki, Beşiktaş-Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-LAUSANNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne’ı konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapacak.

İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanşta galibiyet arayarak grup aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor.

KARTAL BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda oynadığı 6 resmi maçta da gol yemekten kurtulamadı. 5’i Avrupa arenasında, 1’i ise Süper Lig’de olmak üzere sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip şu sonuçları aldı:

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk: 2-4

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş: 2-0

St. Patrick’s - Beşiktaş: 1-4

Beşiktaş - St. Patrick’s: 3-2

Beşiktaş - ikas Eyüpspor: 2-1

Lausanne - Beşiktaş: 1-1

Bu süreçte 12 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kendi kalesinde 11 gol gördü.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, Lausanne karşısında galip gelmesi halinde Konferans Ligi’nin lig etabına kalacak. Aksi durumda Avrupa serüveni bu sezon erken sona erecek. Siyah-beyazlılar, turnuvada daha önce 2023-2024 sezonunda boy göstermiş, ancak gruplardan çıkma başarısı gösterememişti.

KADRODA AYRILIKLAR VE EKSİKLER

İlk maç sonrası Beşiktaş’ta iki isimle yollar ayrıldı. Orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl Kocaelispor’a transfer olurken, genç sol bek Emrecan Terzi kiralık olarak Serikspor’a gönderildi.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

UEFA’ya bildirilen kadroda Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı. İşte Beşiktaş’ın Konferans Ligi rövanş kadrosu:

Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu
Orta saha: Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario
Forvet: Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu

