Beşiktaş-Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Konferans Ligi’nde tur peşinde

KARTAL BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda oynadığı 6 resmi maçta da gol yemekten kurtulamadı. 5’i Avrupa arenasında, 1’i ise Süper Lig’de olmak üzere sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip şu sonuçları aldı:



Beşiktaş - Shakhtar Donetsk: 2-4



Shakhtar Donetsk - Beşiktaş: 2-0



St. Patrick’s - Beşiktaş: 1-4



Beşiktaş - St. Patrick’s: 3-2



Beşiktaş - ikas Eyüpspor: 2-1



Lausanne - Beşiktaş: 1-1



Bu süreçte 12 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kendi kalesinde 11 gol gördü.