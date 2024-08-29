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Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu ağırlıyor. Siyah beyazlılar turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ne katılacak. Mücadele 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor - 1

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlıyor. 

Tedavisi süren Necip Uysal ile izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar bu maçta yok.

Yeni transfer Felix Udokhai de UEFA listesinde yer almıyor.

7. dakikada Beşiktaş Immobile'nin golüyle öne geçti

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Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor - 2

Maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetiyor.

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor - 3

İstanbul'da galip gelecek takım tur atlayacak.

Beraberlik halindeyse maç uzatmalara gidecek.

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor - 4

Siyah beyazlılar İsviçre'deki karşılaşmada 3-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 3-3'lük sonuçla ayrılmıştı. 

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor - 5

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Gabriel, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Mahmoud, Bislim

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