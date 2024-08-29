Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu ağırlıyor. Siyah beyazlılar turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ne katılacak. Mücadele 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlıyor.
Tedavisi süren Necip Uysal ile izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar bu maçta yok.
Yeni transfer Felix Udokhai de UEFA listesinde yer almıyor.
7. dakikada Beşiktaş Immobile'nin golüyle öne geçti