Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor: İlk 11 belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu ağırlıyor. Siyah beyazlılar turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ne katılacak. İşte kritik mücadele öncesinde maça dair ayrıntılar ve Beşiktaş'ın ilk 11'i...
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlayacak.
Tedavisi süren Necip Uysal ile izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar bu maçta yok. Yeni transfer Felix Udokhai de UEFA listesinde yer almıyor.