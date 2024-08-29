Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor: İlk 11 belli oldu

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlayacak.



Tedavisi süren Necip Uysal ile izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar bu maçta yok. Yeni transfer Felix Udokhai de UEFA listesinde yer almıyor.





