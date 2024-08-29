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Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor: İlk 11 belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu ağırlıyor. Siyah beyazlılar turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ne katılacak. İşte kritik mücadele öncesinde maça dair ayrıntılar ve Beşiktaş'ın ilk 11'i...

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor: İlk 11 belli oldu - 1

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlayacak.

Tedavisi süren Necip Uysal ile izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar bu maçta yok. Yeni transfer Felix Udokhai de UEFA listesinde yer almıyor.


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Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor: İlk 11 belli oldu - 2

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorts, Lugano karşısında takımına güveniyor.

Beşiktaş-Lugano maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor: İlk 11 belli oldu - 3

Siyah beyazlılar İsviçre'deki karşılaşmada 3-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 3-3'lük sonuçla ayrılmıştı. 

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor: İlk 11 belli oldu - 4

İstanbul'da galip gelecek takım tur atlayacak. Beraberlik halindeyse maç uzatmalara gidecek.

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor: İlk 11 belli oldu - 5

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Gabriel, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile

Lugano: 

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