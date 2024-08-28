Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor (Muhtemel 11)

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlayacak.



Tedavisi süren Necip Uysal ile izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar bu maçta yok. Yeni transfer Felix Udokhai de UEFA listesinde yer almıyor.



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorts, Lugano karşısında takımına güveniyor.