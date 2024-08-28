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Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor (Muhtemel 11)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu ağırlıyor. İşte kritik mücadele öncesinde maça dair ayrıntılar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor (Muhtemel 11) - 1

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlayacak.

Tedavisi süren Necip Uysal ile izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar bu maçta yok. Yeni transfer Felix Udokhai de UEFA listesinde yer almıyor.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorts, Lugano karşısında takımına güveniyor.

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Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor (Muhtemel 11) - 2

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor (Muhtemel 11) - 3

Beşiktaş - Lugano maçı yarın saat 21.00'de başlayacak.

Siyah beyazlılar İsviçre'deki karşılaşmada 3-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 3-3'lük sonuçla ayrılmıştı.

İstanbul'da galip gelecek takım tur atlayacak. Beraberlik halindeyse maç uzatmalara gidecek.

Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor (Muhtemel 11) - 4
Beşiktaş, Lugano karşısında tur arıyor (Muhtemel 11) - 5
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