Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında yarın sahasında İsviçre ekiplerinden Lugano ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. D Grubu ilk maçında Club Brugge ile 1-1 kalan Beşiktaş, bu hafta taraftarı önünde kazanarak gruplarda rahatlamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Lugano ile mücadele edecek. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı puanlı rakibi Lugano'yu yenerek gruplarda avantajı eline almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?