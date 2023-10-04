Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

MERT GÜNOK MAÇTA YOK

Beşiktaş'ın, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor.



Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı.



Teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mert'in Lugano maçında görev alamayacağını belirtmişti.



Mert'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Gedson Fernandes ile son 2 müsabakada forma giyemeyen Ante Rebic'in durumu belirsizliğini koruyor.



Takımla çalışmaların bir kısmına katılan iki oyuncunun Lugano karşısında görev alıp almayacağı yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.