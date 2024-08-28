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Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin güçlü ekiplerinden Lugano ile tur için mücadele edecek. Oynanan ilk maçta deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle evinde oynayacağı maçı kazanmak ve turu geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Lugano ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, 3-3'lük ilk maçın ardından her türlü galibiyet senaryosunda tur atlayan taraf olacak. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 29 Ağustos 2024 Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek.
Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

BU SEZON İLK BERABERLİĞİNİ LUGANO KARŞISINDA ALDI

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

NECİP KARŞILAŞMADA YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal görev yapamayacak.

Geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından yaralanan ve sonrasında cerrahi operasyon geçiren tecrübeli futbolcu Lugano karşısında forma giyemeyecek.

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