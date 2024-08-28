Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Lugano ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, 3-3'lük ilk maçın ardından her türlü galibiyet senaryosunda tur atlayan taraf olacak. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?