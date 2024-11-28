Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanı için sahada
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i de yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde Beşiktaş'ın sahada olması beklenen 11'i ve mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ev sahibi olarak Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Avrupa Ligi'nde güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olacak olan karşılaşma Macaris'tan'ın Debrecen şehrinde oynanacak. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv engelini aşarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?