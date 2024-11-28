Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanı için sahada

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ev sahibi olarak Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Avrupa Ligi'nde güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olacak olan karşılaşma Macaris'tan'ın Debrecen şehrinde oynanacak. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv engelini aşarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?