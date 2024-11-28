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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanı için sahada

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i de yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde Beşiktaş'ın sahada olması beklenen 11'i ve mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanı için sahada - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ev sahibi olarak Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Avrupa Ligi'nde güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olacak olan karşılaşma Macaris'tan'ın Debrecen şehrinde oynanacak. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv engelini aşarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanı için sahada - 2

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak.

Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanı için sahada - 3

İLK 11 BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku; Joao Mario, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanı için sahada - 4

BEŞİKTAŞ 4 HAFTADA 6 PUAN TOPLADI

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanı için sahada - 5

BEŞİKTAŞ'TA MUÇİ YOK

Beşiktaş'ta Ernest Muçi bu akşam oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, bu akşam oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanı için sahada - 6

İSRAİL EKİBİYLE 3. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.

Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

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