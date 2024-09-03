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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İkinci Başkan Yücel'den açıklama

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımını İstanbul'da ağırlayacaklarını belirterek, "Sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz." dedi.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İkinci Başkan Yücel'den açıklama - 1

İzmir Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada son olarak Joao Mario'yu siyah beyazlı renklere bağladıklarını, transfer yapmada bir sıkıntılarının olmadığını ancak mevcut oyuncuları göndermekle ilgili sorun yaşadıklarını söyledi.

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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İkinci Başkan Yücel'den açıklama - 2

Gönderilmek istenen oyuncuların ayrılmayı kabul etmediğini aktaran Yücel, "Elimiz kolumuz bağlanıyor. Çünkü bu oyunculara lisans çıkartmadığımız takdirde haklı fesih maddesinden yararlanarak sözleşmesindeki tüm ücreti talep ediyorlar. Şu an Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'ı göndermeye çalışıyoruz. Bununla alakalı arkadaşlar canla başla mücadele ediyorlar. Transferde bundan sonra bir hamle olabilmesi için mucize lazım. İlgilenen arkadaşlardan, 'hallettik, çözdük, gönderiyoruz' haberi gelmesi gerekiyor ki biz de hemen transfere yönelelim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İkinci Başkan Yücel'den açıklama - 3

Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da 28 Kasım'da karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımının, karşılaşmayı tarafsız sahaya aldırmak için girişimde bulunduğu iddialarıyla ilgili, İsrail ekibinin "lobi çalışması" yaptığını söyledi.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İkinci Başkan Yücel'den açıklama - 4

Maccabi Tel Aviv'i İstanbul'da ağırlamayı beklediklerini ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

"Karşı taraf amiyane tabirle cinlik yapıyor, oradaki basını kullanarak lobi faaliyetlerini yavaştan başlattılar. Maccabi takımı seve seve İstanbul'a gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Güvenilirlik açısından dünyadaki en güvenilir devletler arasındadır. Misafirlik açısından da dünyanın en misafirperver ülkesiyiz. Bunu çok açık ve net söyleyebiliyorum. O yüzden sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz."

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