Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İkinci Başkan Yücel'den açıklama
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımını İstanbul'da ağırlayacaklarını belirterek, "Sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz." dedi.
İzmir Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada son olarak Joao Mario'yu siyah beyazlı renklere bağladıklarını, transfer yapmada bir sıkıntılarının olmadığını ancak mevcut oyuncuları göndermekle ilgili sorun yaşadıklarını söyledi.