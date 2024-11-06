Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyet peşinde (Muhtemel 11)

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Avrupa Ligi'nde Malmö karşısında kazanıp yeniden çıkış peşinde arıyor.

Ajax ve Frankfurt'a yenilen, Lyon deplasmanında kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronkhorst, hedeflerinin uzun maratonun sonunda turu geçmek olduğunu ifade etti.