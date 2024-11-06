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Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyet peşinde (Muhtemel 11)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Malmö'yü konuk ediyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 1

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Avrupa Ligi'nde Malmö karşısında kazanıp yeniden çıkış peşinde arıyor. 

Ajax ve Frankfurt'a yenilen, Lyon deplasmanında kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronkhorst, hedeflerinin uzun maratonun sonunda turu geçmek olduğunu ifade etti.

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Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 2

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ciro Immobile ve Necip Uysal bu maçta forma giymeyecek.

Milot Rashica ve Gabriel Paulista ise kadroda yer alacak.

Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 3

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson-Udokhai-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Joao Mario-Rafa Silva-Muçi, Semih

Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Berg, Abdi Ali, Loukili, Bolin, Botheim

Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 4

Tüpraş Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

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