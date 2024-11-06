Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu (UEFA Avrupa Ligi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç'in köklü ekiplerinden Malmö ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyeti olan Beşiktaş, Malmö karşısında kazanmak ve puan durumunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde Beşiktaş'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Malmö ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak için şansını artırmak isteyen Beşiktaş, Malmö'yü sahasında yenmek ve üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?