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Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç'in köklü ekiplerinden Malmö ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyeti olan Beşiktaş, Malmö karşısında kazanmak ve puan durumunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde Beşiktaş'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Malmö ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak için şansını artırmak isteyen Beşiktaş, Malmö'yü sahasında yenmek ve üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu (UEFA Avrupa Ligi) - 2

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu (UEFA Avrupa Ligi) - 3

BEŞİKTAŞ 27. SIRADA

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu.
İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu (UEFA Avrupa Ligi) - 4

BEŞİKTAŞ'TA İMMOBİLE YOK

Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise bu akşamki karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.

Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu (UEFA Avrupa Ligi) - 5

MALMÖ İLE 7. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu (UEFA Avrupa Ligi) - 6

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson-Udokhai-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Joao Mario-Rafa Silva-Muçi, Semih

Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Berg, Abdi Ali, Loukili, Bolin, Botheim

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