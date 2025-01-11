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Beşiktaş, Masuaku'nun alternatifini buldu: Opsiyon detayları ortaya çıktı

Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz forması giyen sol bek George Bello'yu gündemine aldı. LASK'ın ABD'li oyuncu için 2 milyon euro istediği, siyah-beyazlıların ise satın alma opsiyonlu kiralama düşüncesinin bulunduğu aktarıldı.

Beşiktaş, Masuaku'nun alternatifini buldu: Opsiyon detayları ortaya çıktı - 1

Beşiktaş'ta tekink direktör arayışları sürerken, ara transfer döneminde transfer takviyesi için de çalışmalar devam ediyor.

A Spor'un haberine göre, Masuaku'nun ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, LASK Linz forması giyen George Bello'yu gündemine aldı.

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Beşiktaş, Masuaku'nun alternatifini buldu: Opsiyon detayları ortaya çıktı - 2

22 yaşındaki oyuncu hem sol bekte hem de kanat bindirmelerinde gösterdiği hızlı performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ABD'li oyuncu için 2 milyon euro istediği öğrenildi. 

Beşiktaş, Masuaku'nun alternatifini buldu: Opsiyon detayları ortaya çıktı - 3

Siyah-beyazlıların Bello'yu satın alma opsiyonuyla kiralama düşüncesinin de bulunduğu aktarıldı. 

Bu sezon LASK ile 16 resmi maça çıkan Bello, bu mücadelelerde 1345 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı verdi. 

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