Beşiktaş, Masuaku'nun alternatifini buldu: Opsiyon detayları ortaya çıktı
Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz forması giyen sol bek George Bello'yu gündemine aldı. LASK'ın ABD'li oyuncu için 2 milyon euro istediği, siyah-beyazlıların ise satın alma opsiyonlu kiralama düşüncesinin bulunduğu aktarıldı.
Beşiktaş'ta tekink direktör arayışları sürerken, ara transfer döneminde transfer takviyesi için de çalışmalar devam ediyor.
A Spor'un haberine göre, Masuaku'nun ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, LASK Linz forması giyen George Bello'yu gündemine aldı.