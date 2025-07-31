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Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek?

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların tur ihtimalleri ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. lk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor. Peki Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek? İşte, Beşiktaş’ın tur atlama ihtimalleri…

Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek? - 1

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön elem turu rövanş karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. İstanbul’da oynanan mücadelede Beşiktaş rakibine iki farklı mağlup olurken tur ihtimalini de zora soktu. Beşiktaş’ta yeni transfer Orkun Kökçü’nün forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer almayacak. Peki Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte, Beşiktaş’ın tur atlayacağı skorlar…

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Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek? - 2

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Kara Kartal 3-0, 4-1, 5-2… gibi skorlarda doğrudan tur atlayacak.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek. Beşiktaş’ın karşılaşmayı uzatmalara götürebilmesi için 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 gibi skorlara ihtiyacı bulunuyor. Uzatmalarda eşiğliğin bozulmadığı durumda ise tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek? - 3

ELENİRSE KONFERANS LİGİ’NDEN DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek? - 4

BEŞİKTAŞ’IN TUR DURUMUNDA RAKİBİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi. İkinci mücadele ise 1-1 tamamlanırken Rangers tur atlayan takım oldu.  Panathinaikos yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edeceği için bu eşleşmenin kazananıyla oynayacak.

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