Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek?
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların tur ihtimalleri ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. lk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor. Peki Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek? İşte, Beşiktaş’ın tur atlama ihtimalleri…
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön elem turu rövanş karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. İstanbul’da oynanan mücadelede Beşiktaş rakibine iki farklı mağlup olurken tur ihtimalini de zora soktu. Beşiktaş’ta yeni transfer Orkun Kökçü’nün forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer almayacak. Peki Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte, Beşiktaş’ın tur atlayacağı skorlar…