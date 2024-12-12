Beşiktaş Norveç deplasmanında: Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, Avrupa'da da üç puan peşinde olacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak. Maça az bir zaman kala tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Peki, Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı. Tüm gözler şimdi bu akşamki maçta olacak. İşte, Bodo Glimt-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...