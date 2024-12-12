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Beşiktaş Norveç deplasmanında: Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, Avrupa'da da üç puan peşinde olacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak. Maça az bir zaman kala tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Peki, Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Norveç deplasmanında: Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam  Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı. Tüm gözler şimdi bu akşamki maçta olacak. İşte, Bodo Glimt-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...

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Beşiktaş Norveç deplasmanında: Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 2

BODO GLİMT-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Norveç deplasmanında: Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 3

BEŞİKTAŞ AVANTAJI ELİNE ALMAK İSTİYOR

Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.

Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Norveç deplasmanında: Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 4

SAVUNMADA BİRÇOK SAKAT VAR

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.

Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu.

Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Norveç deplasmanında: Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 5

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson, Rafa Silva, Semih

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