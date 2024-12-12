Beşiktaş Norveç deplasmanında: Bodo Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

SAVUNMADA BİRÇOK SAKAT VAR

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.



Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu belirsizliğini koruyor.



Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.



Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek.



Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu.



Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.