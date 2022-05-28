Beşiktaş olağan idari ve mali genel kurulunda gerginlik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tunca'ya ifadelerinden dolayı sert tepki göstererek yönetim kuruluna ayrılan bölümden sinirli bir şekilde ayrıldı. Çebi ve kendisine destek veren yönetim kurulu üyeleri, kürsünün arkasında kendileri için ayrılan yere geçti.

Bu arada bir kulüp çalışanının da Tunca'nın üzerine yürüdüğü görüldü.