Beşiktaş Park 10 yaşında

Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını açan, Türkiye'nin ilk akıllı stadı Beşiktaş Park'ın açılışının üzerinden 10 yıl geçti.

Dünyanın ve Türkiye'nin en güzel statları arasında kabul edilen 42 bin 684 seyirci kapasiteli Beşiktaş Park, çevre ve engelli dostu mimarisiyle öne çıkan teknik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Beşiktaş Park, 2016'da dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de ise İspanya’da düzenlenen "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri 2017"de "Yılın Projesi" seçildi. 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 Vodafone Kupası gibi önemli spor karşılaşmalarının düzenlendiği Beşiktaş Park, 2018 yılında dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında İstanbul'da verdiği konsere, 2020 yılında da Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis'in sahne aldığı, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserine ev sahipliği yaptı.